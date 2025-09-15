پخش زنده
امروز: -
شرکتهای دانشبنیان ایرانی با حضور در پاویون اختصاصی نمایشگاه آیتکس بغداد، دستاوردهای خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به بازارهای منطقهای معرفی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با همکاری ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، پاویون اختصاصی شرکتهای دانشبنیان ایرانی را در نمایشگاه بینالمللی آیتکس بغداد برپا میکند.
این رویداد از تاریخ سه تا ششم مهر ۱۴۰۴ در شهر بغداد برگزار خواهد شد و بستری مناسب برای معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بازارهای منطقهای و بینالمللی فراهم میآورد.
در پی پیگیریهای انجامشده و در راستای توسعه تعاملات بینالمللی و حمایت از صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با همکاری ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اقدام به برپایی پاویون اختصاصی شرکتهای دانشبنیان عضو این سازمان در نمایشگاه بینالمللی آیتکس بغداد کرده است.
با توجه به محدودیت ظرفیت حضور در پاویون، از شرکتهای علاقهمند دعوت میشود برای هماهنگی و دریافت اطلاعات تکمیلی با مهندس علی ورزشکار، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فاوا سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، به شماره ۰۹۱۲۲۵۲۲۵۵۴ تماس حاصل کنند.
همچنین تسهیلات حمایتی ویژهای برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است. بر این اساس هر شرکت پیش از حضور در پاویون میتواند تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات از صندوق پژوهش فناوریهای نوظهور دیجیتال، به شرط تأیید کارگزار دریافت کند. این تسهیلات سهماهه و با نرخ ۲۳ درصد سالانه ارائه میشود و دریافت آن مستلزم ارائه تضامین و وثایق کافی خواهد بود.
از سوی دیگر، پس از برگزاری سفر و حضور در پاویون، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ۷۰ درصد از هزینههای حضور در نمایشگاه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان را به شرکتها بهصورت بلاعوض پرداخت میکند.