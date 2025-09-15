پخش زنده
امروز: -
اختتامیه فعالیتهای تابستانه کانونهای فرهنگی و هنری بیجار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس آموزش و پرورش بیجار در حاشیه این مراسم گفت: بیش از 3 هزار دانش آموز در فعالیتهای تابستانهی کانونهای فرهنگی و هنری شهرستان بیجار حضور داشتند.
جبارزاده گفت: مجموع پایگاههای که در تابستان امسال فعالیت داشتند 40 پایگاه شهری و روستایی بودند که در سه ماهه تابستان امسال مشغول به آموزش و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان بودند.
وی عنوان کرد: پژوهشسراها ، دارالقرآنها و کانون های پرورش فکری شهید باهنر و فدک در 15 رشته و کانونهای ورزشی در 12 رشته برنامههای متنوعی را در اختیار انش آموزان و دانش پژوهان فراهم کرده بودند.
رئیس آموزش و پرورش بیجارادامه داد: گروههای مشاوره تحصیلی نیز در زمینه هدایت تحصیلی با مربیان مجرب به دانش آموزان متقاضی مشاورههای لازم را ارائه دادند.
وی گفت: بیش از 3 هزار دانش آموز در فعالیتهای تابستانهی کانونهای فرهنگی و هنری شهرستان بیجار حضور داشتند.
در پایان این مراسم مربیان برتر حاضر در فعالیتهای تابستانهی کانونهای فرهنگی و هنری شهرستان تقدیر شدند.