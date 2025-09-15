به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس آموزش ‌و پرورش بیجار در حاشیه این مراسم گفت: بیش از 3 هزار دانش آموز در فعالیت‌های تابستانه‌ی کانون‌های فرهنگی و هنری شهرستان بیجار حضور داشتند.

جبارزاده گفت: مجموع پایگاههای که در تابستان امسال فعالیت داشتند 40 پایگاه شهری و روستایی بودند که در سه ماهه تابستان امسال مشغول به آموزش و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان بودند.

وی عنوان کرد: پژوهش‌سراها ، دارالقرآن‌ها و کانون ‌های پرورش فکری شهید باهنر و فدک در 15 رشته و کانون‌های ورزشی در 12 رشته برنامه‌های متنوعی را در اختیار انش آموزان و دانش پژوهان فراهم کرده بودند.

رئیس آموزش ‌و پرورش بیجارادامه داد: گروه‌های مشاوره تحصیلی نیز در زمینه هدایت تحصیلی با مربیان مجرب به دانش آموزان متقاضی مشاوره‌های لازم را ارائه دادند.

در پایان این مراسم مربیان برتر حاضر در فعالیت‌های تابستانه‌ی کانون‌های فرهنگی و هنری شهرستان تقدیر شدند.