به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان مسئول بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون در مناطق محروم پنج استان فعالیت داشتیم و ۱۸۰ نفر از گروه‌های جهادی این استان، ۲۰۰ طرح محرومیت زدایی را در شهرستان نرماشیر استان کرمان اجرا کردند

سرهنگ پاسدار حسن عجمی با بیان اینکه، بسیج سازندگی در چهار محور، محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، خدمت رسانی و حرکت‌های جهادی فعالیت داردافزود: استان اصفهان سه هزار و ۴۰۰ گروه جهادی دارد.

وی نصب دو هزار و ۳۲۰ صفحه خورشیدی، آسفالت یک میلیون مترمربع از معابر، تأمین مسکن محرومان، ساخت مساجد و پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان وام خود اشتغالی به هزار و ۸۰۰ نفر را از خدمات بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان اصفهان بیان کرد.