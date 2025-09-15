پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی ضمن تأکید بر مسئولیت همگانی در حفاظت از طبیعت و میراثفرهنگی، جزیره ابوموسی را بهعنوان اولویت نخست برنامههای مشترک معرفی کرد و از دستگاهها و تشکلهای مردمی خواست در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صالحی امیری گفت: سند تفاهم همکاری میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست بر بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی، ترویج طبیعتگردی مسئولانه، توسعه مشاغل سبز و ثبت جهانی میراثهای طبیعی تمرکز دارد.
وی با اشاره به نقش حیاتی محیطزیست در دولت گفت: محیطزیست یکی از مهمترین مسئولیتهای حاکمیتی است و حوزه فعالیت ما در میراثفرهنگی و گردشگری با این حوزه تداخل کاری مثبت دارد. ما میتوانیم رویکرد حسرت گذشته را داشته باشیم یا با نگاه به فرصتهای آینده، مسیر رشد و توسعه را انتخاب کنیم.
صالحی امیری سه اولویت اصلی همکاری دو جانبه میان وزارت میراثفرهنگی و سازمان محیطزیست را حفاظت و بهرهبرداری پایدار از ارزشهای طبیعی، توسعه گردشگری مسئولانه و ارتقای ظرفیتهای انسانی و سازمانی اعلام کرد.
وزیر میراثفرهنگی تأکید کرد: حفظ محیطزیست یک ارزش انسانی و اخلاقی است و همه ما مسئولیم که این ارزشها را پاس بداریم. بهرهمندی صحیح مردم از این ظرفیتها باید در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای ویژه برای جزایر ابوموسی، هرمز و هندورابی گفت: از امروز باید اقدامات ویژهای برای حفاظت و توسعه پایدار ابوموسی انجام دهیم.
وی همچنین به تهدید فرونشست آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: فرونشست یکی از بزرگترین تهدیدهای میراثفرهنگی است. کارگروهی به ریاست معاون اول رئیسجمهوری تشکیل شده و از مدیران هر دو دستگاه خواستهایم کارگروه مشترکی برای مقابله با این بحران تشکیل دهند.
وزیر میراثفرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام برنامه هفتم توسعه تدوین شده و مسیر همکاریهای علمی و پایدار میان میراثفرهنگی و محیطزیست را بهصورت روشن و راهبردی تعریف میکند.