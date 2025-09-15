پخش زنده
امروز: -
دختران خوزستانی در رقابتهای قهرمانی شمشیربازی کشور برای رسیدن به موفقیت تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور رده سنی نونهالان در دو بخش پسران و دختران از ۲۴ تا ۲۶ شهریور به میزبانی اصفهان برگزار میشود.
مارینا نادکزاده در رده سنی زیر ۱۴ سال، طهورا بارانی رده سنی زیر ۱۰ سال، ریحانه کریمی، بهار دیده بان، تبسم عبادی و ساناز عدالت جو در رده سنی زیر ۱۲ سال نفرات خوزستانی اعزامی به این رقابتها هستند.
مریم حمزی نیز به عنوان مربی هدایت تیم خوزستان را بر عهده دارد.