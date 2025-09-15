پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان سومین رویداد ملی «ایران جان»، را فرصتی بیبدیل برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این استان به ایران و جهان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوسف افشارینیا، در برنامه زنده «جوان ایرانی سلام» به مناسبت سومین رویداد ملی «ایران جان»، با اشاره به اهمیت این رویداد ملی گفت: در طول هفته برگزاری ایرانجان، تمامی ظرفیتهای آنتن رادیو، تلویزیون و شبکههای برونمرزی در اختیار اصفهان قرار گرفته است تا علاوه بر نمایش قابلیتها و فرصتهای استان، مسائل و چالشهای آن نیز برای مخاطبان ملی و بینالمللی بازتاب داده شود.
وی افزود: خوشبختانه این رویداد با استقبال گسترده مردم اصفهان، مخاطبان کشوری و مسئولان همراه بوده و فضای رسانهای بسیار مطلوبی ایجاد کرده است.
مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان همچنین اعلام کرد: روزانه بیش از یکصد نفر از همکاران سازمان صداوسیما از بخشهای مختلف رادیو، تلویزیون و برونمرزی در اصفهان حضور پیدا میکنند. برخی از عوامل برنامهها به تهران اعزام شدهاند تا در قالب همکاری مشترک، برنامههای ویژهای را روی آنتن ببرند و گروههای دیگر نیز در شهر اصفهان به تولید محتوای میدانی مشغول هستند.
افشارینیا با تأکید بر نقش شبکه اصفهان در این برنامهها تصریح کرد: همکاران ما در مرکز اصفهان تمامقد پای کار هستند تا اصفهان را آنگونه که شایسته است معرفی کنند. بسیاری از برنامههای رادیویی و تلویزیونی به صورت زنده از اصفهان پخش میشوند و حتی برخی از برندهای شاخص برنامههای رادیویی کشور در این هفته از این استان روی آنتن خواهند رفت.
وی درباره ضرورت اجرای این رویداد در استانها توضیح داد: برخی معتقدند اصفهان شهری شناختهشده است، اما ما باور داریم که ناگفتهها و ناشنیدههای فراوانی در این استان وجود دارد و شهرستانها، روستاها و مناطق کمتر شناختهشده اصفهان ظرفیتهای ارزشمندی دارند که بدون برگزاری چنین رویدادهایی کمتر فرصت معرفی پیدا میکنند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان ضمن قدردانی از حمایتهای رئیس رسانه ملی و معاونتهای صدا و امور استانها گفت: این رویداد در راستای تحقق سند تحول رسانه ملی و با رویکرد عدالتگستری و هویتمحوری طراحی شده است. هدف اصلی ما این است که اصفهان را با شعار «سرزمین علم، ایمان و هنر»، به مردم ایران و جهان معرفی کنیم.
افشارینیا در پایان از همه مردم دعوت کرد: در طول هفته برگزاری ایرانجان، بیننده و شنونده ویژهبرنامههای صداوسیمای مرکز اصفهان باشند و از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این استان بهرهمند شوند.