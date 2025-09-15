پخش زنده
مصر با امضای سه قرارداد سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف نفت و گاز، برای توسعه منابع انرژی در صحرای غربی، خلیج سوئز و شمال سینا بیش از ۱۲۱ میلیون دلار جذب کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دولت مصر در ادامه تلاشها برای افزایش تولید داخلی نفت و گاز، سه قرارداد سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۱۲۱ میلیون دلار با شرکتهای خارجی امضا کرد؛ قراردادهایی که مناطق صحرای غربی، خلیج سوئز و شمال سینا را پوشش میدهند و شامل حفاری ۲۰ حلقه چاه جدید هستند.
وزارت نفت مصر روز یکشنبه (۲۳ شهریور) اعلام کرد این قراردادها با شرکت پارنکو مصر، دراگون اویل مستقر در امارات متحده عربی و شرکت آمریکایی آپاچی امضا شدهاند. ارزش این قراردادها بهترتیب حدود ۴۶ میلیون دلار، ۴۰.۵ میلیون دلار و ۳۵ میلیون دلار اعلام شده است.
قرارداد نخست با هدف واگذاری دوباره منطقه فراساحلی شمال سینا به شرکت پارنکو مصر امضا شده و شامل حفاری سه حلقه چاه جدید است. پارنکو مصر زیرمجموعه شرکت هلدینگ مصر کویت (EKH) بهشمار میآید.
قرارداد دوم با شرکت دراگون اویل برای حفاری سه حلقه چاه در منطقه شرق الحمد در خلیج سوئز منعقد شده است. این قرارداد شامل پرداخت ۴.۵ میلیون دلار بهعنوان پاداش امضا نیز هست.
قرارداد سوم با شرکت آپاچی برای فعالیتهای اکتشافی و توسعهای در صحرای غربی امضا شده و شامل پنج منطقه جدید اکتشافی و حفاری ۱۴ حلقه چاه است. ارزش این قرارداد حدود ۳۵ میلیون دلار اعلام شده و شامل پاداش امضای ۲۵ میلیون دلاری نیز هست.
وزارت نفت مصر اعلام کرد این قراردادها بخشی از راهبرد ملی برای افزایش سرمایهگذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز و جبران افت تولید ناشی از کاهش ظرفیت میدانهای قدیمی هستند.