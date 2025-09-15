۱۱۲ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان تامین و تحویل شهرداری‌های آذربایجان غربی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ۱۱۲ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان تحویل شهرداری‌های استان شد، همچنین شهرداران ۴۸ شهر آذربایجان غربی در همایش شهرداران با استاندار آذربایجان غربی دیدار کردند

استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و خدمات‌رسان شهرداری‌ها، گفت: نوسازی ناوگان عمرانی، خدماتی و آتش‌نشانی شهرداری‌های استان از اولویت‌های مهم برنامه‌های عمرانی و خدماتی آذربایجان‌غربی به‌شمار می‌رود و در این مسیر توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و شهرهای کوچک خواهد شد.

رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه و تجهیز ناوگان خدماتی و عمرانی شهرداری‌ها، افزود: بخش قابل‌توجهی از این خودروها به شهرداری‌های مناطق کمتر برخوردار اختصاص می‌یابد تا خدمات عمومی در سطح استان به شکل عادلانه‌تر و گسترده‌تر ارائه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نهضت نوسازی با جدیت ادامه خواهد داشت تا در کنار ارتقای توان خدمات‌رسانی شهرداری‌ها، کیفیت زندگی شهروندان نیز به شکل چشمگیری بهبود یابد.

در ادامه، آیدین رحمانی، شهردار ارومیه با اشاره به همایش اینوا، یادآورشد: شهرداری ارومیه با معرفی ۸۴ فرصت سرمایه‌گذاری در این همایش مشارکت کرده است.

وی خاطرنشان‌کرد: نیاز است موانع سرمایه‌گذاری را رفع و فرآیند سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

شهردار ارومیه گفت: سهم آذربایجان‌غربی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از مالیات بر ارزش افزوده پایین است و عوارض گمرکی با وجود مرز‌های متعدد به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: با وجود صدور جرایم رانندگی در استان، عواید آن تقریباً به شهرداری‌ها اختصاص نمی‌یابد.

رحمانی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: قانون درآمد‌های پایدار هنوز از سوی برخی شرکت‌های خدمات‌رسان اجرا نمی‌شود و شرکت‌ها به این قانون تمکین نمی‌کنند که این موضوع مورد مناقشه با شهرداری‌هاست لازم است برای جلوگیری از بروز مشکل در اجرای پروژه‌های عمرانی شهری، به‌ویژه در ارومیه، تدابیر لازم اندیشیده شود.