مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پویش ۱۰ درصدی کاهش مصرف انرژی بیان کرد: این طرح جزو وظایف سازمانی شرکت ملی گاز ایران نبود و طرف اصلی این پویش مردم هستند که امروز سبب صرفه‌جویی ۴۱ میلیون مترمکعب گاز شدند و رقم کمی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید توکلی در آیین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با اشاره به اینکه سال گذشته در وزارت نفت و با مدیریت وزیر نفت نشست‌های متعددی درباره مدیریت سوخت برگزار شد، اظهار کرد: همه مسئولان نگران شرایط زمستان ۱۴۰۳ بودند که در پی آن طرح پویش ۱۰ درصدی کاهش مصرف انرژی مطرح شد و به نتایج مناسبی رسید.

وی با تأکید بر اینکه باید بپذیریم کشور با ناترازی انرژی مواجه است و مقدار مصرف و تولید انرژی برابر نیست، افزود: در حوزه گاز شرایط ویژه‌ای حاکم است، زیرا ۷۳ درصد سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می‌دهد و ۸۳ درصد نیروگاه‌های کشور از گاز استفاده می‌کنند، در حالی که نورم جهانی مصرف گاز در نیروگاه‌ها ۲۰ تا ۲۳ درصد است.

معاون وزیر نفت با اشاره به راهکارهای رفع ناترازی انرژی گفت: یک مدل افزایش تولید با هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین است که دوباره شبکه را به گاز وابسته می‌کند. مدل دیگر، بررسی علمی سهم گاز در بخش‌های مختلف کشور است. برای نمونه سال ۱۴۰۲ که گرم‌ترین پاییز ۵۰ سال گذشته بود، سهم مصرف گاز ۳۴ درصد در صنایع، ۳۴ درصد در نیروگاه‌ها، ۲۵ درصد خانگی و ۷ درصد در حمل‌ونقل و سایر مصارف بود.

توکلی با اشاره به اینکه اگر علمی به موضوع نگاه کنیم باید دید این ۳۴ درصد مصرف گاز در نیروگاه‌ها با راندمان استاندارد هم‌خوانی دارد یا نه، چراکه در برنامه هفتم توسعه راندمان ۵۵ درصدی برای نیروگاه‌ها هدف‌گذاری شده است، تصریح کرد: بنابراین نتیجه می‌گیریم کشور با ناترازی انرژی روبه‌روست و اگر با همین مکانیسم ادامه دهیم، صنعت گاز از یک صنعت صرف به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود. اکنون ۹۵ تا ۹۶ درصد جمعیت کشور به شبکه گاز متصل‌اند.

وی با تأکید بر توجه به ترکیب و تنوع سبد انرژی بیان کرد: کاهش مصرف در بخش خانگی و تجاری، تنها در زمان پیک مصرف زمستان به ناترازی کمک می‌کند، اما به ناترازی کل سال کمکی نمی‌کند. علت آن هم انتخاب نکردن تجهیزات با راندمان بالا است. افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تنوع سوخت نیروگاهی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند. در صنایع بزرگ مانند سیمان، پتروشیمی و فولاد نیز باید الزام شود که تجهیزات با راندمان بالا خریداری شود. این موضوع در طرها تأثیرگذار است و در آینده مصرف را کاهش می‌دهد.

توکلی با بیان اینکه برای هر مترمکعب گاز بدون ارزش ذاتی ۵ سنت هزینه می‌شود، افزود: باید این گاز برای صنایعی با ارزش افزوده مثل پتروشیمی و فولاد مصرف شود تا ارزش افزوده آن برای اقتصاد کشور نتایج خوبی به همراه داشته باشد.