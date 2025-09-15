پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: سال جاری ۱۰۰۰ کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدیپور اظهار کرد: طی سه سال گذشته خوزستان جزو استانهای برتر در زمینه اجرای پروژهها بوده و حدود ۲۴۰۰ کلاس در قالب ۶۴۶ مدرسه را تحویل داده است.
وی افزود: مهر سال جاری ۶۰۰ کلاس افتتاح خواهیم کرد و پایان سال نیز ۴۰۰ کلاس دیگر به بهرهبرداری میرسد، بنابراین در مجموع طی سال جاری ۱۰۰۰ کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: خوزستان در رتبه اول یا دوم در تحویل کلاس به آموزش و پرورش است.
سعیدیپور با اشاره به نرخ رشد مشارکت خیران عنوان کرد: میزان مشارکت خیران از ۱۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.