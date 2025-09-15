پخش زنده
مدیر دارالقرآن بسیج خوزستان گفت : بیش از ۴۶ هزار نفر در مسابقات بسیج ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری با بیان اینکه مهلت ثبتنام در سیودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج شهریورماه جاری پایان مییابد، گفت: پس از پایان ثبتنام مرحله حوزهای مسابقات برگزار خواهد شد که البته به دلیل آمار بالای شرکتکنندگان، مدیران دارالقرآنهای بسیج نواحی نسبت به اطلاعرسانی زمان و مکان دقیق مسابقات اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۶ هزار نفر در این مسابقات ثبتنام کردهاند، ادامه داد: طبق آخرین آمار شهرستانهای کرخه، مسجد سلیمان، هویزه، باوی، امیدیه پیشتاز ثبتنامکنندگان هستند.
سواری بیان کرد: مسابقات قرآن بسیج در بخشهای فردی، گروهی، خانوادگی و مراکز قرآنی برگزار میشود.