به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام در سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج شهریورماه جاری پایان می‌یابد، گفت: پس از پایان ثبت‌نام مرحله حوزه‌ای مسابقات برگزار خواهد شد که البته به دلیل آمار بالای شرکت‌کنندگان، مدیران دارالقرآن‌های بسیج نواحی نسبت به اطلاع‌رسانی زمان و مکان دقیق مسابقات اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۶ هزار نفر در این مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند، ادامه داد: طبق آخرین آمار شهرستان‌های کرخه، مسجد سلیمان، هویزه، باوی، امیدیه پیشتاز ثبت‌نام‌کنندگان هستند.

سواری بیان کرد: مسابقات قرآن بسیج در بخش‌های فردی، گروهی، خانوادگی و مراکز قرآنی برگزار می‌شود.