مشاور رئیسجمهوری گفت: صرفهجویی در مصرف انرژی نباید فقط در حلقه نهایی زنجیره مدنظر قرار گیرد، بلکه بهینهسازی کل زنجیره تولید بهویژه در نیروگاهها و صنایع بزرگ که بیشترین مصرفکنندگان انرژی هستند، ضروری و اجتنابناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معصومه آقاپور در آیین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با قدردانی از برگزاری این طرح و تأکید بر تلاش برای توسعه این الگو، اظهار کرد: کاهش مصرف گاز و برق از مسائل مهم بخش انرژی کشور است که نقش تعیینکنندهای در اقتصاد و توسعه پایدار دارد.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم و تأکید رئیسجمهوری بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و صرفهجویی در انرژی افزود: این پویش به بهترین نحو در حال اجراست، اما سرعت این حرکت بهاندازهای که انتظار میرود، بالا نیست و محدودیتهای خاص کشور بر این روند تأثیر گذاشته است.
مشاور رئیسجمهوری در امور همکاریهای اقتصادی با تأکید بر اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی گفت: همه باید در این پویش با سه ضلع دولت، مردم و فرهنگ مشارکت کنیم. دولت مسئول سیاستگذاری، توسعه زیرساختها و حمایت از انرژیهای نو است، اما مردم نیز باید با مشارکت فعال و مدیریت رفتار مصرف، نقشآفرینی کنند.
آقاپور سومین رکن مهم را فرهنگسازی دانست و گفت: آموزش صرفهجویی و باور به ضرورت این حرکت بسیار حیاتی است. این پویش نشان داد بودن در کنار مردم، با مردم و برای مردم میتواند فرهنگسازی واقعی ایجاد کند.
وی با اشاره به نقش نسلهای جدید در این حوزه اظهار کرد: نسل زد و آلفا نگاهی هوشمندانه و متفاوت به انرژی دارند. آنها به دنبال راهحلهای سریع و مبتنی بر هوش مصنوعی هستند و سرعت عمل بالاتری دارند، بنابراین باید در برنامهریزیها، قدرت انتخاب به آنها داده شود و چند راهحل پیشرویشان قرار گیرد.
مشاور رئیسجمهوری در امور همکاریهای اقتصادی با بیان اینکه در زمینه آزادسازی قیمت حاملهای انرژی باید گامهای صحیحی برداریم، گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که دولت یارانههای سنگینی پرداخت میکند که سبب میشود صادرات برخی محصولات از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد.
آقاپور تأکید کرد: نباید تنها بر صرفهجویی انرژی در حلقه نهایی زنجیره تمرکز کنیم، بلکه باید کل زنجیره تولید بررسی شود. نیروگاهها و صنایع بزرگترین مصرفکنندگان انرژی هستند و توجه ویژه به بهینهسازی در این بخشها، ضرورتی اجتنابناپذیر است.