امام جمعه اصفهان با انتقاد از قوانین کلی و سختگیرانه در بخش کشاورزی، خواستار بازنگری و تبدیل پژوهش‌های کارشناسی به قوانین اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس با وجود مشغله‌های فراوان، نیازمند بهره‌گیری از مشاوره‌های دقیق مدیران کل، دانشگاهیان و کارشناسان هستند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین موجود بیش از حد کلی است و نیاز به بازبینی دارد، افزود: این بازنگری تنها با پژوهش‌های هدفمند و رساندن نتایج آن به نمایندگان امکان‌پذیر است.

امام جمعه اصفهان زمین‌های کشاورزی را نمونه‌ای روشن از حوزه‌هایی دانست که قوانین سختگیرانه آن باعث تضعیف این بخش شده است و ادامه داد: مدیری که در دل کار است، بهتر از هر کسی می‌داند مشکل کجاست.

وی تصریح کرد: انتقال نتایج مطالعات به نمایندگان زمانی ثمربخش است که آنان نیز دغدغه جدی برای تبدیل این یافته‌ها به قانون داشته باشند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با انتقاد از رویه‌ای که پژوهش‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود، اما به طرح و قانون تبدیل نمی‌شود، گفت: نباید بگذاریم روزمرگی سد راه حل مسائل اساسی کشور شود.

در ادامه حمزه صفربیگی دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به کمبود وقت نمایندگان برای پرداختن به مسائل تخصصی استان ها، بر ضرورت ایجاد حلقه‌های میانی تخصصی بین مردم و مسئولین تأکید کردند.

این نمایندگان به راه اندازی اندیشکده‌های استانی متشکل از نخبگان، اساتید دانشگاه و فرهیختگان، اشاره کرده و آن را زمینه ساز انتقال بهتر نیاز‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها به مجلس و دولت بیان نمودند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت حضور کارشناسان بی طرف و غیرسیاسی در فرآیند تصمیم گیری ملی تأکید شد.

بر اساس این گزارش، دکتر قالیباف دستور داده‌اند تا با مشارکت دانشگاه‌ها و نخبگان، اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری برای پشتیبانی از مجلس تشکیل شوند.

این حرکت به منظور بهبود کیفیت قانونگذاری، بودجه ریزی و نظارت در سطح ملی و استانی با بهره گیری از خرد جمعی و ظرفیت نخبگان صورت گرفته است و افتتاح این اندیشکده در استان اصفهان انجام شد.