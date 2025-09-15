به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب در بازدید از این مجموعه گفت: مرحله اول پرورشگاه تکمیل شده و فرایند تجدید مناقصه برای شروع عملیات اجرایی مرحله دوم در حال انجام است.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، اوقاف و دادگستری موظفند برای تسریع روند ساخت این طرح ملی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: این پرورشگاه به عنوان بزرگترین پرورشگاه کشور پیش‌بینی شده و تا سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

علی دارابی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۶ شیراز نیز گفت: در کنار این پرورشگاه، یک درمانگاه سه‌هزار مترمربعی، سالن ورزشی هزار و ۲۰۰ مترمربعی و سالن بزرگ آمفی‌تئاتر نیز در حال ساخت است که خدمات درمانی، ورزشی و فرهنگی را به ایتام و شهروندان شهر صدرا ارائه خواهد کرد.