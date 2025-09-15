پخش زنده
سخنگوی شرکت گاز استان تهران اعلام کرد: این شرکت در سال تحصیلی جدید طرح «همیار گاز» را با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در مدارس استان اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیاصغر نوایی با بیان اینکه شرکت گاز استان تهران از سالهای گذشته به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در حوزه مصرف گاز طبیعی پی برده و توجه ویژهای به آموزش دانشآموزان دارد، گفت: دانشآموزان با توجه به نقش کلیدی خود در خانوادهها، انتقالدهنده فرهنگ صحیح مصرف و ایمنی گاز بهشمار میروند، چراکه آنها پس از دریافت آموزشهای لازم، این آموزهها را به خانوادهها منتقل میکنند و به این ترتیب تأثیر آموزشها از مدارس به درون خانوادهها و جامعه تسری مییابد.
وی ادامه داد: شرکت گاز استان تهران با جدیت سالهاست در مدارس مختلف استان حضور فعال دارد و آموزشهای کاربردی درباره نکات ایمنی، مصرف بهینه و خطرات احتمالی گاز طبیعی را به دانشآموزان ارائه میدهد. این آموزشها در قالب کلاسهای تئوری و عملی در مدارس ارائه میشود.
سخنگوی شرکت گاز استان تهران با اشاره به آموزش بیش از ۱۲ هزار دانشآموز در سال تحصیلی گذشته گفت: کالاهای فرهنگی متنوع بین دانشآموزان توزیع شد. این کالاها بهگونهای طراحی شدند که علاوه بر آموزش نکات ایمنی، دانشآموزان را به مصرف بهینه و مسئولانه گاز تشویق میکرد.
نوایی یکی از نقاط قوت طرح همیار گاز در مدارس را حضور شخصیت محبوب «آقای ایمنی» دانست و افزود: اجرا برنامههای تعاملی و جذاب برای دانشآموزان، مفاهیم ایمنی را ساده و قابل فهم میکند. این شخصیت ارتباط مؤثر و دوستانهای با نسل جوان برقرار کرده است و توانایی افزایش انگیزه آنان برای رعایت نکات ایمنی و آموزش به خانواده را دارد.
وی اظهار کرد: زمانی که کارشناسان شرکت گاز استان تهران به مدارس مراجعه میکنند، پس از ارائه آموزشهای لازم در زمینه مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی، بخش پرسش و پاسخ برگزار میشود تا دانشآموزان بتوانند آموختههای خود را مرور کنند و در فضای تعاملی به پرسشها پاسخ دهند. در پایان این فرآیند دانشآموزانی که بیشترین مشارکت، دقت و آمادگی را از خود نشان دهند، بهعنوان «همیار گاز» مدرسه معرفی میشوند تا نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز بین همسالان و خانوادههای خود ایفا کنند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تهران با اشاره به اینکه دانشآموزان در ادامه روند آموزشی طرح «همیار گاز»، اقدام به خلق آثار هنری همچون نقاشی، کاردستی، شعر و سایر فعالیتهای خلاقانه میکنند، افزود: این کارها بازتابدهنده درک آنها از مفاهیم آموزشی است. شرکت گاز استان تهران هم بهمنظور تشویق این مشارکت ارزشمند، با اهدای جوایز و هدایای فرهنگی از دانشآموزان برتر تقدیر به عمل میآورد و زمینهای برای پرورش خلاقیت، مسئولیتپذیری و فرهنگسازی پایدار در نسل آینده فراهم میسازد.
نوایی به موفقیت سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: شرکت گاز استان تهران امسال نیز با برنامهریزی دقیقتر و استفاده از فناوریهای نوین آموزشی قصد دارد طرح «همیار گاز» را با قدرت و گستردگی بیشتر در سال تحصیلی جدید اجرا کند. این برنامه با همکاری مدارس، معلمها، والدین و ناظران اچاسئی تلاش میکند فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز را در بین نسل آینده نهادینه سازد و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری برای آموزش دانشآموزان نهتنها سبب ارتقای ایمنی خانوادهها میشود، بلکه در حوزه انرژی و حفاظت از منابع طبیعی کشور در بلندمدت اهمیت بسیاری دارد. مدیران شرکت گاز استان تهران بر این باورند که آموزش نسل جوان، کلید دستیابی به مصرف مسئولانه و پایدار انرژی در ایران است.
سخنگوی شرکت گاز استان تهران اظهار کرد: این طرح که با همکاری آموزشوپرورش و مدیران مدارس اجرا میشود، یکی از نمونههای موفق فرهنگسازی برای مدیریت مصرف انرژی کشور بهشمار میرود.