به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ توحیدی با اشاره به ضرورت برخورد با رفتار‌های مخاطره‌آمیز و مخل آسایش عمومی گفت: خودرو‌هایی که با تغییرات غیراستاندارد و یا حرکات نمایشی موجب سلب آرامش مردم شوند، توسط پلیس متوقف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.

فرمانده انتظامی ارومیه افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده چنین مواردی، شماره پلاک خودرو‌ها را به پلیس اطلاع دهند یا محل‌هایی را که اقدام به غیر استانداردسازی خودرو‌ها می‌کنند معرفی کنند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

سرهنگ توحیدی تأکید کرد: هدف پلیس، صیانت از حقوق شهروندان و ایجاد فضایی ایمن و آرام برای همه اقشار جامعه است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نسبت به هنجارشکنان وجود نخواهد داشت.