واقفان قبل از وقف دارایی شان، مشکلات و نیاز‌های شهر و استان را شناسایی و بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با تأکید بر تغییر رویکرد‌ها در حوزه وقف و همگام‌سازی آن با نیاز‌های فعلی جامعه گفت: با توجه به تغییر نیاز‌های جامعه، وقف باید به سمت مسائل روز مانند آموزش و احیای موقوفات جهت دهی شود.



حجت الاسلام بخشی پورافزود: به همین دلیل، اداره اوقاف با ارائه مشاوره‌های وقف، سعی در معرفی مشکلات روز جامعه دارد تا واقفان خیراندیش نیت خود را بر اساس این نیاز‌ها قرار دهند، به عنوان مثال، بحث آموزش به عنوان یکی از نیاز‌های مبرم کنونی جامعه مطرح است.



وی گفت: نکته بسیار مهم این است که وقتی ملکی وقف می‌شود، اختیاری برای تغییر نیت آن وجود ندارد و باید تا انتها به همان نیت ادامه یابد و این موضوع ضرورت بیشتری به واقفان می‌دهد که قبل از وقف، نیاز‌های روز جامعه را بررسی کنند و بر اساس آن نیت کنند تا بیشترین اثرگذاری و استفاده از موقوفه حاصل شود.