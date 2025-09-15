به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فتحی افزود: از مجموع ۴۰۴ ثبت‌نام‌کننده در طرح جوانی جمعیت فامنین، تاکنون ۲۶ پرونده نهایی شده و ۲۹ مورد دیگر در مرحله بررسی قرار دارد که از این تعداد، ۱۱۷ متقاضی دارای چهار فرزند و ۲۸۷ نفر دارای سه فرزند هستند.

او تصریح کرد: ادارات شهرستان باید الزامات مربوط به قانون جوانی جمعیت در شهرستان را اعمال کنند.

فرماندار شهرستان فامنین گفت: واگذاری زمین به خانواده‌های جوان در راستای سیاست‌های جمعیتی، بیش از یک اقدام عمرانی و ملکی است و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد و این سیاست می‌تواند ضمن افزایش انگیزه خانواده‌ها برای فرزندآوری، موجب ثبات و پایداری جمعیت کشور شود.