نشست عادی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در مقر این نهاد و با شرکت کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین، ایمنی هستهای و تشعشعات؛ گزارش امنیت هستهای ۲۰۲۵؛ تقویت فعالیتهای آژانس در رابطه با علوم، فناوری و کاربردهای هستهای؛ راستیآزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ اعمال پادمانها در جمهوری دموکراتیک خلق کره؛ اجرای توافقنامه پادمانهای NPT در سوریه؛ توافقنامه پادمانهای NPT با جمهوری اسلامی ایران؛ ایمنی، امنیت و پادمانهای هستهای در اوکراین؛ انتقال مواد هستهای در چارچوب AUKUS و پادمانهای آن در تمام جنبههای تحت NPT و اعمال پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خاورمیانه از جمله محورهای اصلی این نشست پنج روزه اعلام شده است.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار میشود.
انتظار میرود موضوع ایران روز چهارشنبه در دستور کار این نشست قرار گیرد.
به روال معمول رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بعدازظهر روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک نشست مطبوعاتی شرکت و درباره محورهای این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ میدهد.