پخش زنده
امروز: -
قیمت نفت در پی حملههای پهپادی اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه و نگرانی از اختلال در صادرات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قیمت جهانی نفت در معاملههای روز دوشنبه (۲۴ شهریور) در پی ارزیابی سرمایهگذاران از تأثیر حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و پایانههای صادراتی روسیه و رشد تقاضای سوخت در آمریکا افزایش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۴۲ دقیقه بامداد روز دوشنبه (۲۴ شهریور) بهوقت گرینویچ با ۳۶ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۳۵ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳۶ سنت یا ۰.۶ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۵ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص در هفته گذشته نیز بیش از یک درصد افزایش یافته بودند، زیرا اوکراین حملههای پهپادی به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده است، از جمله حمله به پایانه صادرات نفت پریمورسک و پالایشگاه «کیریشینفتئورگسینتز»، که از بزرگترین تأسیسات پالایشی این کشور بهشمار میآید.
پایانه صادرات پریمورسک ظرفیت بارگیری روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را دارد و بزرگترین بندر صادراتی روسیه در غرب این کشور بهشمار میرود.
پالایشگاه «کریشی» نیز با ظرفیت فرآوری سالانه ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نفت خام (روزانه ۳۵۵ هزار بشکه)، حدود ۶.۴ درصد از کل تولید نفت روسیه را پالایش میکن