به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران گفت: گروه سختی است و این قرعه نتیجه کسب عنوان سومی در آسیا است و تاثیرش را امروز در مراسم قرعه کشی جام جهانی دیدیم. تیم های تایلند و ژاپن با توجه به عنوانی که در آسیا به دست آوردند شانس بالایی برای صعود به مرحله بعدی مسابقات را دارند ودلیلش فقط به خاطر این است که در سید 2 قرار گرفتند. حتی اگر به فینال مسابقات آسیایی می رفتیم در سید دو قرار می گرفتیم.

وی ادامه داد: ژاپن، تایلند و فیلیپین تیم های آسیایی بودند و در واقع بدترین قرعه به نام ایران خورد. به هر حال چاره ای نیست و کار بسیار سختی داریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: ما اصلا نا امید نیستیم. از دل سختی ها عبور می کنیم تا اوج افتخار دختران ایران را ببینیم. اینجا همه اعلام کردند ایران در سخت ترین گروه قرار گرفته اما با انگیزه بالا برای صعود می جنگیم. در واقع ما آماده جدال با ابر قدرت ها می شویم.

مظفر در پایان برای آماده سازی برای رویارویی با تیم های سرشناس و صاحب قدرت جهان گفت: ضمن تشکر از مسئولین فدراسیون فوتبال که از هیچ تلاشی برای این تیم دریغ نکردند، تنها چیزی که نیاز داریم تدارک خوب تا قبل از جام جهانی است تا بتوانیم در مسیر سخت پیش رو بهترین عملکرد را داشته باشیم.

گفتنی است، رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان 2025 از 30 آبانماه به میزبانی فیلیپین برگزار می شود.

گروهA : فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین

گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا

گروهC :پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند

گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما