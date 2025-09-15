پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: این استان همچنان با بحران کمآبی پیچیدهای روبهرو است و بیش از ۳۶۰ روستا هنوز به تانکرهای آبرسانی سیار متکی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار گفت: استان یزد با وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و بیش از هزار و ۱۰۰ روستا، همچنان با بحران کمآبی پیچیدهای روبهرو است و بیش از ۳۶۰ روستای استان هنوز به تانکرهای آبرسانی سیار متکی هستند.
او با اشاره به هزینههای بالای این روش گفت: کرایه هر دستگاه تانکر حدود ۳۰ میلیون ریال و هزینه انتقال هر مترمکعب آب نزدیک به ۳۰۰ هزار ریال است و این روش تأمین آب نه تنها اقتصادی نیست بلکه به هیچ عنوان پایدار هم محسوب نمیشود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در آبرسانی روستایی تصریح کرد: برای رسیدن به تأمین آب پایدار، اجرای طرحهای فنی نظیر احداث مخازن ذخیره آب محلی، توسعه شبکههای انتقال و توزیع و بهرهگیری از سامانههای هوشمند مدیریت منابع، در دستور کار قرار گرفته است.
علمدار ادامه داد: از دیدگاه فنی، احداث مخازن ذخیره کوچک در روستاها میتواند ضمن کاهش وابستگی به تانکرها، ذخیرهسازی آب در فصول پر بارش را امکانپذیر کند و همچنین، توسعه خطوط انتقال مقاوم و بهینه، علاوه بر کاهش هدررفت آب، پایداری شبکههای روستایی را افزایش میدهد.
او با اشاره به بعد اقتصادی موضوع اظهار داشت: گرچه سرمایهگذاری در زیرساختهای آبرسانی روستایی پرهزینه است، اما در بلندمدت باعث کاهش هزینههای جاری، افزایش کیفیت خدمات و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها میشود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد تأکید کرد: این شرکت تلاش دارد با همکاری استانداری، وزارت نیرو و دیگر دستگاههای مرتبط منابع مالی لازم را جذب کند تا طرحهای آبرسانی روستایی در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
علمدار خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تقاضا و محدودیت منابع آبی، ضروری است استان یزد علاوه بر پروژههای کلان شهری، تمرکز ویژهای بر توسعه زیرساختهای روستایی داشته باشد تا از بحرانهای جدی در آینده جلوگیری شود.