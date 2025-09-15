بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی از ابتدای امسال تا کنون تولید و به مقصد کشتارگاه‌های داخل و خارج خراسان رضوی حمل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: تولید این مزان مرغ گوشتی در خواف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ده درصد افزایش یافته است.

خالد فقیری افزود: بیش از ۵ هزار تن گوشت سفید، محصول پروش دهندگان طیور گوشتی شهرستان خواف در ۶ ماهه نخست امسال، تولید شد که از این میزان تولید ۳۰ درصد مصرف شهرستان و بقیه ارسالی به مراکز استان و شهرستان‌های همجوار است.

وی گفت: شهرستان خواف دارای ۷۲واحد مرغداری فعال و دارای مجوز است که ظرفیت پرورش ۲ میلیون قطعه مرغ گوشتی را در هر دوره دارا هستند.