به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در چارچوب سفر به جمهوری آذربایجان و ملاقات و مذاکره با مقامات وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان. با استقبال سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و حسن سیدوف سرپرست وزارت فرهنگ جمهوری خودمختار نخجوان وارد نخجوان شد.

در این سفر طرفین ضمن مذاکره پیرامون ظرفیت‌های فرهنگی نخجوان در مورد برنامه برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نخجوان تبادل نظر کردند

عبدالرضا راشد در جریان این سفر ۱ روزه به جمهوری خود مختار نخجوان با همراهی وزیر فرهنگ نخجوان از مراکز فرهنگی شاخص نخجوان شامل مجموعه فرهنگی کاخ حیدر علیف، موزه فرش، میدان ساعت، مسجد حیدر، موزه قلعه نخجوان، مناره نوح نبی، مناره مومنه خاتون، خان سارایی، و تئاتر موزیکال دراماتیک نخجوان بازدید کرد .

سرکنسول کشورمان در جمهوری خود مختار نخجوان گفت: هفته فرهنگی در نخجوان در چارچوب یادداشت تفاهم فرهنگی امضا شده در جریان سفر رئیس جمهور به باکو در اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد

عزیز منصوری خاطرنشان کرد : بر اساس تفاهم نامه امضا شده در اردیبهشت ۱۴۰۵ اول هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو برگزار می‌شود و بعد از آن هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در تهران برگزار خواهد شد همچنین این رویداد فرهنگی بعد از باکو در گنجه و نخجوان جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد