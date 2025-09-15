به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آستانه سال تحصیلی جدید، دانش‌آموزان نیازمند آذربایجان‌غربی با توزیع بسته‌های کمک آموزشی، عیدانه‌ای برای آغاز مدرسه دریافت می‌کنند.

جانشین ناحیه مقاومت سپاه ارومیه گفت: به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی، ۱۰ هزار بسته کمک آموزشی با همکاری خیران و گروه‌های جهادی در بین دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع می‌شود.

سرهنگ احمد رمضانی افزود: این بسته‌ها شامل لوازم‌التحریر و اقلام ضروری آموزشی است و با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ایجاد فرصت برابر تحصیلی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

جانشین ناحیه مقاومت سپاه ارومیه با قدردانی از همراهی خیران و گروه‌های جهادی در این اقدام خداپسندانه، تصریح کرد: مشارکت مردمی در چنین طرح‌هایی می‌تواند گام مهمی در کاهش دغدغه‌های آموزشی خانواده‌های نیازمند و ارتقای سطح فرهنگی جامعه باشد.

رمضانی خاطرنشان کرد: توزیع این بسته‌ها در سراسر استان انجام خواهد شد و دانش‌آموزان مناطق محروم در اولویت قرار دارد.