پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از افزایش سهم استان در تخصیص پزشکان متخصص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیضامن صالحیفرد گفت: افزایش سهم استان در تخصیص پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشتههای مختلف از سوی وزارت بهداشت در حال پیگیری است.
علیضامن صالحیفرد افزود: طرح در حال تکمیل ساختمان الحاقی بیمارستان هاجر (س) شهرکرد، ۲۳۰ تخت بیمارستانی را به استان افزوده خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در صورت تخصیص به موقع اعتبارات شاهد بهره برداری این ساختمان در سال جاری خواهیم بود افزود: خدمات ویژه به بیماران قلبی عروقی و همچنین تشخیص و درمان تومورها و سرطانها با توجه به آمار بالای این بیماریها در مرگ و میر، از مزایای افتتاح این طرح است.