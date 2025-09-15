به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از ۱۷۰ تن عسل از سطح زنبورستان‌های شهرستان برداشت شود که بدلیل قطعی مکرر برق چاه‌های عمیق و خشکسالی مستمر نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

علی مبارکی افزود:در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۵ میلیارد تومان از راه فروش محصولات کلنی ها، نصیب زنبورداران شهرستان شده است.

وی افزود: شهرستان نیشابور به سبب داشتن اقلیم و مراتع مناسب، بستر رویش گیاهان دارویی زیادی ازجمله گون، آویشن، کاکوتی، اسطوخودوس است و با توجه سطح مناسب مزارع و باغات قطب تولید محصولات زراعی و باغی در کشور است.



مبارکی ادامه داد: شهرستان نیشابور در نتیجه زنبور داری از نظر کمی و کیفی رشد و توسعه خوبی یافته، بطوریکه در حال حاضرحدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ کلنی زنبور عسل در قالب ۲۴۰ زنبورستان مشغول به فعالیت است و بیش از یک هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم به این حرفه مشغول هستند.

وی گفت: یک واحد تعاونی زنبور داری در شهرستان فعال است که زنبورداران از خدمات آن برخوردار می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور افزود: از مهمترین فواید پرورش زنبور عسل گرده افشانی مراتع، باغات و گیاهان زراعی است که کمک به افزایش کمی و کیقی محصولات کشاورزی و حفظ محیط زیست می‌نماید و علاوه برعسل محصولاتی نظیر موم، بره موم، گرده گل، ژله رویال و زهر زنبورعسل از فرآورده‌های این جاندار مفید با ارزش افزوده بالا می‌باشد.

وی ادامه داد: شغل زنبورداری بیشترین همسویی را با اقتصاد مقاومتی دارد، زیرا علاوه بر اینکه وابستگی به خارج ندارد، می‌تواند ارز آوری و اشتغال مناسبی را با سرمایه گذاری کمتری نسبت به دیگر مشاغل ایجاد نماید