به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای خوروبیابانک در جریان بازدید میدانی فرماندار شهرستان با بیان اینکه اصلاح خط انتقال آب از بهنامیه به مخزن ذخیره شهر خور ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: برای اجرای این طرح افزون بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی شهرستان تخصیص یافته است.

مسعود وفایی افزود: این طرح به طول پنج کیلومتر و با هدف بهبود وضعیت آبرسانی، کاهش هدررفت و پایداری تأمین آب شرب شهر خور در حال اجراست.

وی گفت: با اجرای این طرح بخشی از مشکلات زیرساختی حوزه آب شهرستان حل خواهد شد.