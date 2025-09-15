به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همایش استانی یاوران وقف و مراسم اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم، با حضور مسئولان، خیرین و اقشار مختلف مردم در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در این همایش، وقف را به‌عنوان سنتی دینی و منبعی پایدار برای رفع نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه معرفی کرد و گفت: توسعه وقف می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع دولتی و تقویت رفاه عمومی ایفا کند.

حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی نسب افزود: موقوفات در حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، محیط زیست و زیرساخت‌ها نقش مؤثری دارند و گسترش آنها به نفع همه اقشار جامعه است.

رجایی نسب همچنین بر ضرورت ثبت رسمی موقوفات در اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: ثبت وقف‌ها تضمینی برای حفاظت از بیت‌المال، جلوگیری از تعرض و سوءاستفاده و افزایش شفافیت و سلامت مدیریت موقوفات است.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون، با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه‌های جناحی نیز در این همایش گفت: بسیاری از مشکلات کهگیلویه و بویراحمد با مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی غیرسیاسی قابل حل است.

محمد بهرامی با اشاره به ویژگی‌های ممتاز مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های عاطفی و اخلاقی گفت: ما در دنیا از لحاظ محبت، شجاعت، گذشت و انسان‌دوستی بی‌نظیر هستیم؛ اما در برخی زمینه‌ها هنوز ضعف‌های جدی داریم و باید با برنامه‌ریزی، میانگین عملکرد خود را بالا ببریم؛ افراد توانمندی در استان داریم، ولی متاسفانه خروجی کار با ظرفیت‌های موجود همخوانی ندارد.

وی با انتقاد از نگاه‌های محدود سیاسی و قومی در مسیر توسعه، خواستار کنار گذاشتن این نوع نگاه‌ها شد و تاکید کرد: باید فارغ از نگاه سیاسی و جغرافیایی، به مشکلات مردم نگاه کنیم. بسیاری از قوانین نانوشته که توسط بزرگان و افراد با نفوذ اجتماعی تدوین شده، در حل مسائل مردم موفق‌تر از قوانین رسمی عمل کرده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد نیز با اعلام ثبت میانگین سالانه ۱۰ وقف جدید در این استان، گفت: این روند نشان‌دهنده افزایش حس مسئولیت اجتماعی و توجه ویژه مردم به سنت حسنه وقف برای توسعه خدمات دینی، فرهنگی و اجتماعی در استان است.

حجت الاسلام عباس نصیر الاسلامی، اظهار کرد: این ایام، فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه است؛ فرهنگی که در طول اعصار مختلف، موجب گره‌گشایی از مشکلات مردم بوده است.

مدیرکل اوقاف استان خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موقوفات کشور دو و نیم برابر شده است. در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با وجود کوهستانی بودن بیش از ۸۰ درصد مناطق، سالانه حدود ۱۰ وقف جدید ثبت می‌شود که عمدتاً در حوزه مساجد و حسینیه‌هاست.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۱ با راه‌اندازی سامانه جامع موقوفات و نیات، ثبت نیت‌ها به‌صورت دقیق انجام شده و تاکنون ۸۰۴ نیت در سطح کشور ثبت شده است؛ در استان ما نیز نیات مختلفی مانند عمران بقاع متبرکه، کمک به فقرا، اطعام عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع)، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و روضه‌خوانی برای حضرت زهرا (س) در این سامانه ثبت شده است.

وی تاکید کرد: وقف تنها مختص مساجد و حسینیه‌ها نیست و باید در حوزه‌های مختلفی همچون حمایت از ازدواج جوانان، توسعه مدارس، و کمک به نیازمندان ترویج شود.

نصیر الاسلامی با اشاره به استفاده سازمان اوقاف از ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی، گفت: خوشبختانه با حمایت رئیس سازمان اوقاف کشور، دکتر خاموشی، سنت وقف با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌روز شده است و جوانان تحصیل‌کرده در این حوزه فعال هستند.

وی از زحمات موکب‌های مردمی به ویژه موکب شهدای مدافع حرم و موکب امامزاده بی‌بی حکیمه (س) که بدون دریافت اعتبار دولتی، در گرمای طاقت‌فرسای مرزها به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، تقدیر کرد و گفت: این حرکت‌ها تجلی عینی اخلاص و عشق مردم به اهل بیت (ع) است.

مدیرکل اوقاف استان همچنین از برگزاری مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم خبر داد و افزود: در این مسابقات، ۶۸ نفر به مرحله استانی راه یافتند و ۴۳ نفر نیز در بخش معارفی حضور داشتند.