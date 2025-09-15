مرحوم حاجیه خانم پروانه عباسعلی خمه مادر شهیدان والامقام علی و ولی الله عباسی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم پروانه عباسعلی خمه مادر شهیدان والامقام علی و ولی الله عباسی پس از تحمل سال‌ها رنج فراق فرزندانش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه با حضور مردم شهیدپرور و مسئولین در اهواز برگزار می‌شود.