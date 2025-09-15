پخش زنده
امروز: -
مستندهای «محیط بان» و «هیجان مستند»، از شبکه مستند و فیلم «افسر کمربند مشکی»، از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «محیط بانمند»، امشب ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰ صبح بازپخش میشود.
مستند «محیط بانمند»، با محوریت تلاشهای محیطبانان برای حفظ، احیا و افزایش جمعیت آهوها در منطقه «مند» واقع در استان بوشهر، پخش میشود.
این اثر مستند، با نگاهی واقعگرایانه و مستندگونه، زندگی روزمره محیطبانان منطقه را به تصویر میکشد؛ افرادی که با وجود شرایط سخت اقلیمی و کمبود امکانات، با جانفشانی برای حفاظت از حیاتوحش بهویژه گونه ارزشمند آهو تلاش میکنند.
«محیطبانمند»، ضمن نمایش مناظر بکر و حیات طبیعی جنوب کشور، مخاطب را با چالشهای زیستمحیطی منطقه، مانند کاهش منابع آبی، شکار غیرمجاز و اهمیت نقش نیروی انسانی در حفظ تنوع زیستی آشنا میسازد.
مستند «هیجان مستند»، هم شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰، از شبکهمستند سیما پخش میشود. در حال حاضر مجموعه «سفر بزرگ» با موضوع نقد و بررسی خودروها در سراسر جهان، با اجرای جِرِمی کِلارکسون و همراهی ریچارد هَموند و جِیمز مِی، در حال پخش است.
چهار فیلم مستند از آثار کامران شیردل، امروز ساعت ۱۸، در موزه سینما به نمایش درمیآیند. در این برنامه، پیروز کلانتری از فیلمسازان شاخص سینمای مستند، سخنرانی میکند.
فیلم کرهای «افسر کمربند مشکی»، با بازی کیم وو-بین، مخاطب را به دنیای هیجانانگیز اکشن و کمدی میبرد.
«افسر کمربند مشکی» به کارگردانی جیسون کیم، سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
این فیلم درباره یک رزمیکار ماهر به نام لی جونگ دو است که نمیتواند از کنار کسانی که به کمک نیاز دارند به راحتی عبور کند. در این میان او به صورت اتفاقی با یک افسر نظارت بر محکومین به نام کیم سون مین آشنا شده و با او متحد میشود تا با جرم و جنایت مبارزه کرده و از آن جلوگیری کند، اما…
هنرمندانی همچون کیم وو بین، کیم سونگ کیون، لی هیون گول، لی جونگ اوک، کانگ سونگ هو، یون دائه یول، پارک جی یول، جین میسا، لی جونگ گوی، بنگ بیونگ هیون، سون سوک بائه، کیم یو هان، کانگ هیونگ سوک و ... در آن به ایفای نقش پرداختهاند.