به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نمایشگاه انواع نوشت افزار در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف با نشان ایرانی عرضه شده است.

این برای سومین سال متوالی است که جشنواره نوشت افزار ایرانی در یزد دایر بوده و طی آن کالا‌های ساخته شده توسط جوانان این مرز و بوم عرضه شده است.

طراحی و محتوای مناسب، کیفیت و قیمت عالی، رمز برتری نوشت افزار‌های ایرانی نسبت به خارجی است که باعث شده تا خانواده‌ها از کالای ایرانی حمایت کنند.

علاقه‌مندان تا ۸ مهر می‌توانند به نشانی بلوار شهید صدوقی، جنب پردیس فرهنگ و هنر شهرداری یزد مراجعه کنند.