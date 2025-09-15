پخش زنده
سومین جشنواره نوشت افزار ایرانی با عنوان «ایران نوشت» در یزد برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نمایشگاه انواع نوشت افزار در طرحها و رنگهای مختلف با نشان ایرانی عرضه شده است.
این برای سومین سال متوالی است که جشنواره نوشت افزار ایرانی در یزد دایر بوده و طی آن کالاهای ساخته شده توسط جوانان این مرز و بوم عرضه شده است.
طراحی و محتوای مناسب، کیفیت و قیمت عالی، رمز برتری نوشت افزارهای ایرانی نسبت به خارجی است که باعث شده تا خانوادهها از کالای ایرانی حمایت کنند.
علاقهمندان تا ۸ مهر میتوانند به نشانی بلوار شهید صدوقی، جنب پردیس فرهنگ و هنر شهرداری یزد مراجعه کنند.