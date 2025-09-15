به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقایان مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان و محمد الشیاع السودانی نخست وزیر عراق در این دیدار درباره راهکار‌های توقف تجاوز رژیم صهیونیستی در منطقه و مقابله موثر با جنایت‌های رژیم اشغالگر، تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور که برای حضور در اجلاس اضطراری سران کشور‌های اسلامی و عربی به قطر رفته است در نخستین دیدارش در دوحه با امیر قطر نیز دیدار و رایزنی کرد.

اجلاس فوق العاده سران کشور‌های اسلامی و عربی تا دقایقی دیگر در دوحه آغاز به کار می‌کند.