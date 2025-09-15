رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در فیلیپین تا اینجای کار چهره‌ای غیرقابل پیش‌بینی به خود گرفته و نتایج شگفتی‌ساز بسیاری رقم خورده است؛ نتایجی که نشان می‌دهد هیچ تیمی از پیش برنده نیست و معادلات روی کاغذ در زمین مسابقه معنایی ندارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز دوشنبه 24 شهریور تیم ملی ژاپن، یکی از مدعیان سنتی آسیا، با شکست ۳ بر صفر برابر کانادا از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. ژاپنی‌ها که در بازی اول مغلوب ترکیه شده بودند، تا کنون بردی نداشتند و در آخرین مسابقه به مصاف لیبی می‌روند که فاتح این مسابقه با یک برد به خانه می‌رود.

روز گذشته نیز فنلاند نمایش درخشانی برابر آرژانتین پرستاره داشت و حتی دو ست را از این تیم گرفت، اما در نهایت آرژانتین توانست با سختی و در ست پنجم پیروز شود.

شگفتی‌ها تنها به اینجا ختم نشد؛ چین روز گذشته موفق شد یک ست از برزیل بگیرد و فشار زیادی به پرافتخارترین تیم جهان وارد کند. همچنین اوکراین با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب بلژیک شد و صربستان با همین نتیجه برابر جمهوری چک شکست خورد؛ نتایجی که کمتر کسی انتظارش را داشت. در یکی از عجیب‌ترین بازی‌ها نیز کوبا با تمام ستاره‌هایش برابر پرتغال نتیجه را واگذار کرد تا جدول رقابت‌ها پیچیده‌تر شود.

در این میان، تیم ملی والیبال ایران هم از شگفتی‌ها بی‌نصیب نماند. شاگردان پیاتزا در اولین دیدار خود با نتیجه ۳ بر یک برابر مصر شکست خوردند؛ نتیجه‌ای که بازتاب گسترده‌ای در فیلیپین داشت و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد. ایران فردا باید در یک بازی حساس و سرنوشت‌ساز به مصاف تونس برود؛ تیمی که در دیدار نخست خود با نتیجه ۳ بر صفر فیلیپین میزبان را شکست داد و با انگیزه فراوان پا به میدان خواهد گذاشت تا شانس صعود خود را افزایش دهد.

فضای رقابت‌ها به‌گونه‌ای است که هر روز می‌توان انتظار نتایج تازه و غیرمنتظره‌ای داشت؛ نتایجی که بار دیگر ثابت می‌کند والیبال در سطح جهانی به شدت فشرده، نزدیک و غیرقابل پیش‌بینی دنبال می‌شود.