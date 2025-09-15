به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در جلسه استاندار گلستان با معاون وزير و رئيس كل گمركات کشور با پیشنهاد استاندار گلستان برای واردات خودرو از گمرک اینچه‌برون، موافقت و دستورات لازم صادر شد.

گمرك منطقه آزاد اينجه برون با برخوردارى از موقعیت ممتاز مرزى، زبر ساخت‌هاى حمل و نقل ربلى و جاده‌ای اى، اراضى پشتيبان كافى و توان ارائه خدمات تخصصى ترخيص و نگهداری خودرو، شرايط لازم براى ايفاى نقش به عنوان گمرک تخصصى واردات خودرو را دارا است.