اخذ مجوزهای گمرکی واردات خودرو از گمرک منطقه آزاد اینچهبرون
مجوزهای گمرکی واردات خودرو از گمرک منطقه آزاد اینچهبرون اخذ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، در جلسه استاندار گلستان با معاون وزير و رئيس كل گمركات کشور با پیشنهاد استاندار گلستان برای واردات خودرو از گمرک اینچهبرون، موافقت و دستورات لازم صادر شد.
گمرك منطقه آزاد اينجه برون با برخوردارى از موقعیت ممتاز مرزى، زبر ساختهاى حمل و نقل ربلى و جادهای اى، اراضى پشتيبان كافى و توان ارائه خدمات تخصصى ترخيص و نگهداری خودرو، شرايط لازم براى ايفاى نقش به عنوان گمرک تخصصى واردات خودرو را دارا است.
عملياتى شدن اين موضوع علاوه بر كاهش فشار كارى بر ساير گمركات كشور، زمينه ساز توسعه اقتصادى، افزایش اشتغال پايدار و ارتقاء جايگاه تجارى استان خواهد شد. همچنبن استقرار دبیرخانه گمرکی سازمان همکاری شانگهای هم در این جلسه بررسی شد. ساخت سوله و انبار و حصارکشی اراضی گمرک گلستان نیز در جلسه استاندار گلستان و رئیس گمرکات کشور طرح و دستور مساعدت صادر شد.