پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس، دوره آموزشی «یاوران ولایت» ویژه فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی خواهر استان بوشهر با حضور ۱۶۰ دانشآموز در اردوگاه غدیر آغاز شد. این دوره پنج روزه که تا ۲۷ شهریور ادامه دارد، با هدف ارتقاء سطح بصیرت، آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمود حسنیتوابع، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر ظهر امروز در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی یاوران ولایت خواهران فرمانده واحدهای بسیج دانشآموزی مدارس استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب خاطرنشان کرد: اهمیت برگزاری اردوها و دوره های آموزشی به دلیل تأثیر آن بر دانشآموزان بسیار حائز اهمیت است که باید در این برنامهها توجه به هویت ملی، میهن دوستی، احترام به پرچم، همبستگی و اتحاد در مقابل دشمن را در دانشآموزان تقویت کنیم.
وی با اشاره به تداوم دشمنی کشورهای اسرائیل، آمریکا، ناتو و متحدان آنها با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: گرچه امروز شاهد جنگ فیزیکی نیستیم، اما دشمن تلاش میکند با ایجاد شبهه، تردید و تفرقه، جامعه را با ناامیدی مواجه کند؛ وظیفه ما و دانشآموزان آگاهیبخشی به اطرافیان و توسعه روحیه وطندوستی در جامعه است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: نباید وعدههای اسرائیل و دشمنان درباره رفع مشکلات کشور را باور کنیم، چراکه بسیاری از مشکلات توسط همین کشورها ایجاد شده است.
وی دانشآموزان را به وحدت فراخواند و بیان کرد: بدون توجه به قومیت و جغرافیای محل زندگی، باید با اتحاد در مقابل اهداف دشمنان ایستادگی کنیم؛ چراکه دشمن همواره منتظر تفرقه بین ما و نفوذ در جامعه است.
حسنیتوابع با اشاره به تشکیل دوره یاوران ولایت ویژه دانشآموزان استان بوشهر تصریح کرد: دوره آموزشی یاوران ولایت ویژه فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی استان بوشهر در دو مرحله پنج روزه از ۱۶ تا ۲۷ شهریورماه در اردوگاه غدیر برگزار میشود که مرحله نخست با حضور ۱۵۰ دانشآموز برادر از مدارس مناطق ۱۸گانه استان از ۱۶ تا ۲۰ شهریورماه برگزار شد و مرحله دوم از ۲۳ شهریور ویژه ۱۶۰ فرمانده واحد خواهر آغاز شده و مراسم اختتامیه نیز ۲۷ شهریور تعیین شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه در این دوره به ۱۶۰ فرمانده واحد بسیج دانشآموزی خواهران استان بوشهر آموزشهای تخصصی ارائه میشود گفت: دانشآموزان در زمینههای دشمنشناسی، آسیبهای نوجوانی، جنگ ترکیبی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، تشکیلات سازمانی، آموزشی و مهارتی، امور فرهنگی آموزش دیدهاند.