ورود خودرو و موتور به سطح گلزار شهدا در بهشت زهرای تهران، در روزهای پنجشنبه و تعطیل این هفته در تمامی ساعات شبانهروز به طور موقت «ممنوع» است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان بهشت زهرا (س) در تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به شلوغی پنجشنبه و جمعه این هفته، ورود خودرویی و موتوری به محوطه گلزار شهدای بهشت زهرا ممنوع است.
در این اطلاعیه چنین آمده است: «نظر به اینکه گلزار شهدا میزبان ابدان مطهر شهدای مقاومت ملی شده است، لذا جمعیت زائران و خانوادههای معظم شهدا در سطح گلزار شهدا به طور چشمگیری افزایش یافته و امکان تردد خودرویی را ناممکن کرد است.
لکن به منظور رفاه حال زائران و خانوادههای شهدا برای دریافت خدمات فرهنگی و تبدیل گلزار شهدا به زیارتگاهی آرامشبخش، در روزهای پنجشنبه و تعطیل در تمامی ساعات شبانهروز، ورود خودرویی و موتوری به سطح گلزار شهدا «ممنوع» است.
در این اطلاعیه همچنین، ورود به گلزار شهدا در این روزها برای برخی افراد بلامانع اعلام شده است، که به شرط داشتن شرایط و مدارک لازم میتوانند بهصورت خوردرویی در این گلزار وارد شوند. پدر و مادر شهیدان مدفون در گلزار شهدای بهشت زهرا، جانبازان قطع نخاعی با رویت ویلچر، خودروهای دارای پلاک جانبازی و مسئولان ایستگاههای دایر در گلزار که دارای کارت تردد هستند، از جمله این گروهها هستند.
سازمان بهشت زهرا (س) برای رفاه حال خانوادههای شهدا و زائران، با افزایش ظرفیت پارکینگهای پیرامون قطعات شهدا، افزایش ناوگان خودروهای برقی و نیز حضور خادمان افتخاری صندلی چرخدار در سطح گلزار، خدمتگزاری خواهد کرد.»