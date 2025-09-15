تابستان امسال شبکه تماشا با پخش مجموعه‌ای متنوع از مجموعه‌های خارجی و داخلی، میزبان مخاطبان پرشور و علاقه‌مند به گونه‌های مختلف بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه ها از درام‌های تاریخی و معمایی گرفته تا اکشن و هیجان‌انگیز را شامل می‌شدند و هر کدام به نوعی توانستند نظر بینندگان را جلب کنند.

یکی از معیار‌های موفقیت این آثار، میزان بازدید آنها در پلتفرم تلوبیون است که نشان‌دهنده محبوبیت و استقبال مخاطبان است.

بیش از ۱۱ میلیون بازدید: «فرمانروا ته جویونگ»

مجموعه پرمخاطب و پربیننده تابستان شبکه تماشا به مجموعه «فرمانروا ته جویونگ» اختصاص پیدا کرد. این مجموعه بیش از ۱۱ میلیون ۹۹ هزار بازدید در تلوبیون به نام خود ثبت کرده است.

«فرمانروا ته جویونگ» درام تاریخی محصول سال ۲۰۰۶ کره جنوبی با بازی چوی سو جونگ است که موضوع آن مربوط به زمان حکومت آخرین پادشاه گوگوریو (بوجانگ) است.

۷ میلیون بازدید: «افسانه جومونگ»

شبکه تماشا بعد از پایان پخش مجموعه «فرمانروا ته‌جویونگ» بنا به درخواست ببیندگان، مجموعه «افسانه جومونگ» را پخش می کند و تاکنون ۴۰ قسمت آن از شبکه تماشا پخش شده است و تاکنون ۷ میلیون بازدید در تلوبیون ثبت کرده است.

«افسانه جومونگ» یک سریال تاریخی حماسی محصول کره‌جنوبی است که داستانش بر پایه افسانه‌های بنیان‌گذاری سلسله گوگوریود شکل گرفته است.

نزدیک به یک میلیون بازدید: «سرزمین آهن»

«سرزمین آهن»، یک مجموعه تلویزیونی کره‌ای است که این مجموعه به زندگی کیم سورو بنیانگذار افسانه‌ای گیوم گوان گویا، از کودکی تا رسیدنش به قدرت و بنیان گذاری حکومتش را بیان می‌کند و به موضوعاتی مانند تلاش برای اتحاد قبایل و ساختن یک امپراتوری می‌پردازد.

این مجموعه در تابستان از شبکه تماشا پخش شد و ۹۲۵ هزار بازدید در تلوبیون ثبت کرد.

۲۶۲ هزار بازدید: «خانه امن»

همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شبکه تماشا مجموعه «خانه امن» را برای مخاطبان پخش کرد، «خانه امن» از تولیدات «سیمافیلم» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در گونه جاسوسی- امنیتی به قلم حسین تراب نژاد تهیه و تولید شده است.

از جمله بازیگران این مجموعه می‌توان به حمیدرضا پگاه، امین زندگانی، پرویز فلاحی‌پور، سیما تیرانداز، حمید عطایی، سامان صفاری، شهروز ابراهیمی، سپیده خداوردی، سوگل طهماسبی، علیرضا رئیسی، شیوا ابراهیمی، شهره سلطانی، شایسته ایرانی، نیلوفر کوخانی، ارسطو خوشرزم، روژین رحیمی طهرانی، زهره نعیمی، سامان دارابی اشاره کرد. این مجموعه در تلوبیون ۲۶۲ هزار بازدید داشت.

۱۳۰ هزار بازدید: «جیرجیرک‌های پاییزی»

مجموعه «جیرجیرک‌های پاییزی» در گونه‌های درام، تاریخی و معمایی توانست ۱۳۰ هزار بازدید در تلوبیون را به خود اختصاص بدهد.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: یچونگ که اصالتا چینی است از کودکی در خانواده‌ای نظامی و ژاپنی بزرگ شده است. هنگامی که او در جوانی و در گیرودار جنگ جهانی دوم وارد ارتش ژاپن می‌شود، از طرف مقام‌های چین مأمور می‌شود که به عنوان جاسوس برای آنها کار کند.

۷۹ هزار بازدید: «پوآرو»

مجموعه جنایی، درام و رازآمیز «پوآرو» هر شب ساعت ۲۱، پخش می شود و تاکنون ۲۷ قسمت آن پخش شده و ۷۹ هزار بازدید را در تلوبیون به خود اختصاص داده است.

هر قسمت از مجموعه «پوآرو» داستانی جدید از معما‌های جنایی را به تصویر می‌کشد که با هوشمندی و ذکاوت هرکول پوآرو، کارآگاه نابغه و طناز داستان، رمزگشایی می‌شود.

۶۷ هزار بازدید: «غول»

مجموعه جدید «غول» محصول کشور کره جنوبی با ترکیب گونه های درام، اکشن و عاشقانه، داستانی پرکشش و احساسی را در بستری از وقایع تاریخی دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی روایت می‌کند.

این مجموعه جدید که به تازگی پخش خود را از شبکه تماشا آغاز کرده و تاکنون ۱۳ قسمت از آن پخش شده است، ۶۷ هزار بازدید در تلوبیون داشته است.

۳۶ هزار بازدید: «مردان سایه»

مجموعه «مردان سایه» محصول فرانسه که دان فرانک، فردریک تلیه، شارلین دلپین و امانوئل دوسه تهیه کنندگی این مجموعه را بر عهده داشته‌اند.

در خلاصه داستان آمده رییس جمهور فرانسه به همراه یکی از وزرا برای رسیدگی به دلیل اعتصاب کارگران یک کارخانه به آنجا میرود که توسط یک تروریست انتحاری مجروح و در بیمارستان بستری می‌شود.

این مجموعه در اوایل تابستان از شبکه تماشا پخش شد و ۳۶ هزار بازدید درتلوبیون ثبت کرد.

۲۸ هزار بازدید: «خانه پوشالی»

«خانه پوشالی» با بازی درخشان کوین اسپیسی در نقش اصلی توانست ۲۸ هزار بازدید در تلوبیون داشته باشد.

ماجرای مجموعه پیرامون شخصیتی بلندپرواز به نام فرانک آندروود (با بازی کوین اسپیسی) است که برای رسیدن به قدرت، دست به هر اقدامی می‌زند. در فصول نخست، داستان حول جاه‌طلبی‌های او برای تصاحب جایگاه ریاست‌جمهوری ایالات متحده می‌چرخد.

۲۳ هزار بازدید: «اسکناس جعلی»

مجموعه جذاب و پرطرفدار هندی «اسکناس جعلی»، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش شد. این مجموعه در گونه جنایی، درام و هیجان ساخته شده است. داستان آن درباره سانی، نقاشی فقیر، اما با استعداد است که به دلیل مشکلات مالی، مجبور می‌شود به نقاشی پول تقلبی روی آورد.

مجموعه جذاب و پرطرفدار هندی «اسکناس جعلی» توانست ۲۳ هزار بازدید را در تلوبیون به خود اختصاص بدهد.