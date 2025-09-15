مشاور اجتماعی رئیس‌جمهوری گفت: حل مسئله ناترازی انرژی نیازمند شفافیت، گفت‌وگوی صریح با مردم و فرهنگ‌سازی است و بدون اصلاحات اجتماعی، واردات و سرمایه‌گذاری بی‌فایده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی ربیعی در آیین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با اشاره به اینکه این یک پروژه اجتماعی و قابل قدردانی است که با همکاری ذی‌نفعان به سرانجام رسیده است، بیان کرد: مسئله اصلی نوع نگاه به ناترازی است که همه را دچار مشکل کرده، این مسئله دلایل مختلفی دارد و افزون برآن نوع نگاه برای همبستگی برای این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه نخستین گام در حل مشکلات ناترازی این است که با جامعه شفاف سخن بگوییم، تصریح کرد: انرژی و آب بیش از یک قرن است که مسئله بین‌المللی است. پس این مباحث تنها بحث فنی و مهندسی نیست، بلکه یک امر سیاسی و روابط بین‌المللی است و به رویه‌ها و دیدگاه‌های نوین احتیاج داریم.

مسأله ناترازی را به زبان ساده با مردم در میان بگذاریم

مشاور اجتماعی رئیس‌جمهوری از مفهوم «عصر کمیابی» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی حل ناترازی نام برد و گفت: اصل کم‌یابی یک امر اجتماعی است و راهکارهای آن نیز باید اجتماعی باشد، افزون بر آن باید از طریق قیمت‌گذاری هوشمند، روایت‌سازی و نهادسازی اجتماعی به آن کمک کرد.

ربیعی بر لزوم بازشناسی مساله در سطح عمومی تأکید و افزود: گام نخست، شفافیت آماری و گفت‌وگوی صریح و بی‌هراس با جامعه است. تبدیل کمپین‌های بهینه‌سازی انرژی به فرهنگ عمومی، استفاده از رسانه و آموزش و قیمت‌گذاری هوشمند به نفع دهک‌های پایین، از ابزارهای کلیدی هستند.

وی بیان کرد: اگر مسأله ناترازی را به زبان ساده با مردم در میان بگذاریم و فهم عمومی ایجاد کنیم، موفق خواهیم شد. در غیر این صورت، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی، بدون اصلاحات اجتماعی ما را به مقصد نخواهد رساند.