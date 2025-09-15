دومین سوگواره عکس عاشورایی «رستاخیز» با حضور گسترده هنرمندان جنوب فارس در لارستان برگزار شد و برگزیدگان بخش حرفه‌ای و موبایلی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در دومین سوگواره عکس عاشورایی «رستاخیز» ۴۳۶ اثر از شهر‌های مختلف جنوب فارس شرکت داده شد که ۳۲۴ اثر در بخش حرفه‌ای و ۱۱۲ اثر در بخش موبایلی بودند.

برگزاری هفت نشست تخصصی و تور عکاسی از جمله برنامه‌های جانبی این رویداد فرهنگی بود. پس از داوری آثار، ۴۳ اثر برای نمایشگاه انتخاب و در معرض دید عموم قرار گرفت.

در بخش پایانی این جشنواره، برگزیدگان معرفی شدند که در بخش حرفه‌ای علی کربلایی از لارستان مقام نخست را کسب کرد و در بخش موبایل نیز فاطمه ابراهیمی از گراش به عنوان نفر اول معرفی شد.