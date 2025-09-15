به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طلایی با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان دو نهاد گفت: این تفاهمنامه با هدف فرهنگ‌سازی انفاق و نیکوکاری و در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی شرکت سنگ آهن به امضا رسیده است.

وی به یکی از بند‌های کلیدی آن اشاره کرد و افزود: طبق این بند، شرکت متعهد شده است که به ازای هر مبلغی که مردم نیکوکار بافق به حساب صدقات واریز کنند، به همان میزان هم‌افزایی و کمک نقدی داشته باشد.

رئیس کمیته امداد بافق ادامه داد: در راستای این تفاهمنامه، پس از واریز ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سه ماهه اول سال، مبلغ ۸ میلیارد ریال دیگر نیز در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ به حساب صندوق امداد ولایت کمیته امداد بافق واریز شده است.

طلایی تصریح کرد: علاوه بر این کمک‌های نقدی، شرکت سنگ آهن مرکزی ماهانه ۶۰۰ میلیون ریال کالای بهداشتی مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج تحت حمایت را تامین می‌کند. تاکنون، کالا‌های بهداشتی به ارزش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به کمیته امداد تحویل داده شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع، طی شش ماه گذشته، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی از سوی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران جذب شده که تمامی آن برای مددجویان و نیازمندان همین شهرستان هزینه خواهد شد.