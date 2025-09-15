به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران امروز در دیدار افتتاحیه نخستین دوره مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف مالدیو رفت و به یک پیروزی پرگل دست یافت. ملی‌پوشان کشورمان در این بازی مالدیو را با نتیجه ۴ -۶۵ در هم کوبیدند.

در دیگر بازی‌های امروز سوریه با کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ با کویت، چین با عربستان سعودی و هند با اردن دیدار می‌کنند.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران فردا، سه‌شنبه، ۲۵ شهریورماه، در دومین بازی خود در این رقابت‌ها سوریه را پیش رو دارد. این بازی از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از امروز به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست می‌آورند.