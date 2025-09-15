به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بررسی تصاویر دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در یک ماه اخیر نشان‌دهنده وضعیت مطلوب زیستگاهی برای گونه‌های ارزشمند حیات وحش در این پناهگاه است.

پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های کشور برای یوز آسیایی، کاراکال، گربه وحشی، کفتار راه‌راه و دیگر گونه‌های نادر جانوری به شمار می‌رود.

همچنین تصویر گکوی خال پلنگی ترکمنی، از خزندگان نادر ایران در خراسان شمالی ثبت شد.

زیستگاه اصلی این خزنده، ترکمنستان و بخش‌هایی از شمال شرق ایران گزارش شده و پراکنش جهانی محدودی دارد. گکوی خال پلنگی ترکمنی در مقایسه با سایر گکو‌ها دارای پلک متحرک و نقش و نگار‌های ویژه خال‌مانند بر روی سطح بدن است.