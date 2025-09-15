آموزش فنی تراکتور و کمباین به سربازان در پاسارگاد برای ورود به بازار کار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این دوره آموزشی یک‌هفته‌ای، جمعی از سربازان ارتش، سپاه، فراجا و یگان‌های حفاظت از سراسر استان فارس با فنون استفاده و نگهداری از تراکتور و کمباین آشنا شدند تا پس از پایان خدمت سربازی برای ورود به بازار کار آماده باشند.

این طرح با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیرو‌های مسلح اجرا شده است.

آموزش‌ها به صورت تئوری و عملی توسط اساتید مجرب ارائه شد و در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه مهارت‌آموزی اعطا می‌شود.