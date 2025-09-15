جلسه ملاقات عمومی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با حضور مراجعان برگزار شد تا مشکلات مربوط به واگذاری زمین، انتقال اسناد و سایر موضوعات حقوقی بررسی و پاسخ داده شود.

پاسخگویی بی‌واسطه به مشکلات مردم، اولویت سازمان ملی زمین و مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلام عباس نظرخانی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه ملاقات عمومی با مراجعان، به بررسی مشکلات واگذاری زمین، اراضی تصرفی و انتقال اسناد پرداخت.

وی تأکید کرد که پاسخگویی بی‌واسطه به مطالبات مردم از اولویت‌های سازمان است و تلاش می‌شود عدالت در حوزه زمین و مسکن محقق شود.

نظرخانی با اشاره به رعایت قوانین در روند بررسی درخواست‌ها گفت دیدار مستقیم با مردم فرصتی ارزشمند برای مدیران جهت خدمت بهتر به شهروندان است.

این جلسه فرصتی بود تا مشکلات مردم به صورت مستقیم شنیده شده و در جهت رفع آن اقدامات لازم انجام شود.

معاون سازمان افزود که سازمان ملی زمین و مسکن متعهد به شفافیت و سرعت در رسیدگی به درخواست‌هاست.