میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور
چهارمحال و بختیاری میزبان گردشگرانی گرمسیری از سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هوای پاک و دلنشین تابستان، وجود بیش از ۷۰۰ جاذبه گردشگری، تاریخی، ورزشی و مذهبی و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی فلات مرکزی ومحل اتصال استانهای مرکزی به جنوبی موجب حضور گردشگران و اقامت آنان در چهارمحال و بختیاری شده است.
تنوع سوغات از جمله صنایع دستی همچون گلیم، دست بافتههای نمدی، فرش، گبه، خاتم و محصولات باغی همچون گردو و بادام، سبزیهای کوهستانی و انواع نانهای سنتی بر جاذبههای استان افزوده است.
میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور میزبانی چهارمحال و بختیاری از گردشگران کشور