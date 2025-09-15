تحول زیرساختی در طارم سفلی با تمرکز بر توسعه راههای روستایی
طارم سفلی، بزرگترین بخش استان با ۱۵۲ روستا و ۲۵ هزار نفر جمعیت، در حال تجربه یک تحول زیرساختی مهم در زمینه راههای روستایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این منطقه کشاورزیخیز که به دلیل تولید محصولاتی، چون زیتون و انار شهرت دارد، از هزار کیلومتر راه روستایی خود، تنها ۳۰۰ کیلومتر آسفالت شده دارد.
با حمایت مسئولانی پروژههای جدیدی آغاز شده و بخشهایی از مسیرهای قدیمی روکشگذاری مجدد میشوند. یکی از مهمترین این پروژهها، کمربندی ۳.۵ کیلومتری نیارک به سیردان با اعتباری بالغ بر ۱۳.۵ میلیارد تومان است که رضایت عمومی را به همراه داشته است.
با این حال، چالش عبور کامیونهای سنگین معادن با بارهای غیرمجاز، تهدیدی جدی برای عمر مفید آسفالت به شمار میرود. عمر استاندارد ۲۰ ساله آسفالت، با این رویه میتواند به شدت کاهش یابد.
در حال حاضر، پروژههای عمرانی دیگری در پنج نقطه از جمله روستای شیزر (۸ کیلومتر) و مسیر گردنه شفیع تا عباسآباد (۴.۵ کیلومتر) با مجموع هزینه ۷۰ میلیارد تومان در دست اجراست. طبق آمار، در سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۶۰ میلیارد تومان برای توسعه راههای طارم سفلی هزینه شده است.
اهالی منطقه از بهسازی مسیرها ابراز رضایت کرده و آن را موجب تسهیل حملونقل محصولات کشاورزی، کاهش استهلاک خودروها و بهبود امنیت تردد میدانند. با این حال، بهسازی کامل راههای طارم سفلی نیازمند برآورد ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است .