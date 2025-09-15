نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه تداوم همکاری ایران و آژانس به رفتار اروپایی‌ها بستگی دارد، گفت: عمر توافق ایران و آژانس می‌تواند تنها ۱۱ روز باشد مگر اینکه اروپایی‌ها اسنپ بک را متوقف کنند لذا توپ در زمین آژانس و اروپا است و این فرصت از دست رفتنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت عباس مقتدایی با اشاره به جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی جزئیات توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: طی دو روز گذشته جلسات فشرده‌ای در کمیسیون با حضور وزیر خارجه و برخی مسئولان وزرات خارجه به صورت فوق العاده برای بررسی توافق جدید، برگزار شد و مجموعه‌ای از نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون و تعدادی از نمایندگان نیز در این جلسات استماع و مقرر شد کمیسیون نسبت به جزئیات متن توافق گزارشی تهیه کند.

جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار حُسن نیت خود را نشان داده است

وی افزود: بر اساس گزارش وزیر خارجه و بررسی‌های کمیسیون؛ جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار حُسن نیت خود را نشان داده است و ضمن تاکید بر حقوق هسته‌ای، وظایف آژانس را نیز گوشزد کرده است البته در سند قاهره، آژانس با استناد به قواعد مصوب در منشور ملل متحد حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرده است.

وی با اشاره به توافق جدید ایران با آژانس، گفت: تداوم این توافق منوط به رفتار غربی‌ها است و تا ۱۱ روز آینده مشخص می‌شود که این توافق می‌تواند ادامه پیدا کند یا پس از این زمان خاتمه می‌یابد چرا که وزیر خارجه به کشور‌های اروپایی تاکید کرده که اگر رفتار خصمانه‌ای علیه کشورمان رخ دهد، این توافق متوقف خواهد شد لذا عمر تفاهم ایران با آژانس در قاهره می‌تواند ۱۱ روز باشد مگر اینکه اروپایی‌ها اسنپ بک را متوقف کنند.

پنجره باز دیپلماسی و همکاری ایران با آژانس بستگی به عملکرد اروپا دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پنجره باز دیپلماسی و همکاری ایران با آژانس بستگی به عملکرد اروپا دارد و ایران با این توافق حسن نیت خود را اثبات کرد لذا اکنون توپ در زمین آژانس و اروپا است و این فرصت از دست رفتنی است.