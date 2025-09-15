به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فعالیت ضایعات‌فروشان در محله علی‌آباد ارومیه به معضل بزرگی تبدیل شده است؛ موضوعی که آرامش و بهداشت ساکنان را تحت‌تأثیر قرار داده است.

اهالی این محله از افزایش زباله، بوی نامطبوع و حتی گسترش موجودات موذی گلایه دارند و می‌گویند زندگی روزمره‌شان دچار مشکل شده است.

نماینده امور صنفی و شهردار منطقه دو تأکید کردند که ساماندهی ضایعات‌فروشان در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم آغاز شده است.

مردم علی‌آباد امیدوارند با اجرای این طرح‌ها، بار دیگر آرامش و بهداشت به محله برگردد.

گزارش دارد...