به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی غیور، بازیکن تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران پس از بازی با مالدیو و پیروزی برابر این تیم در دیدار نخست مسابقات قهرمانی آسیا، عنوان برترین بازیکن زمین را کسب کرد.

تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران امروز در دیدار افتتاحیه نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف مالدیو رفت و به پیروزی پرگل ۴ -۶۵ دست یافت.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از امروز به میزبانی اردن آغاز شد و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد.